Катышки на одежде не образуются, если она сделана из натуральной ткани

Катышки сильно портят внешний вид одежды, но с этой проблемой можно и не сталкиваться. Достаточно взять за правило покупать одежду только из натуральных тканей.
Если в составе нет синтетики, а только лен, хлопок или шелк, то поводов для беспокойства нет. Ткани же с преобладанием искусственного волокна могут испортиться уже после первой стирки.
Убрать катышки можно машинкой или использовать для этой цели ленту скотча. А вот с лезвием лучше не экспериментировать, т. к. высок риск пореза волокна.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__