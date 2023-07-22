Листья красной смородины покраснели и вздулись: растение поражено опасным вредителем

Появление темных пятен и вздутия на листьях красной и белой смородины говорит о том, что растение атаковала галловая тля. Действовать нужно без промедления.

В первую очередь необходимо очистить куст от всех пораженных листьев, и сжечь их. Если тля распространилась, не обойтись без сильных инсектицидов вроде Кинмикса или Зеты.

В профилактических целях и при небольшом поражении хорошо помогают настои из ромашки, тысячелистника и табака. Интервал между опрыскиваниями должен составлять не более 10 дней.