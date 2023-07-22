4 человека погибли при прорыве трубы с кипятком в московском ТЦ «Времена года»

Вечером субботы, 22 июля, мэр Москвы Сергей Собянин публично заявил, что в местном торгово-развлекательном центре "Времена года" произошёл прорыв трубы с кипятком, в результате которого скончался один человек и девять получили ожоги различной степени тяжести. Позднее Собянин сообщил, что число погибших в ТЦ "Времена года" возросло до четырёх.

К текущему моменту известно, что сотрудники всех профильных служб, включая МЧС и скорую помощь, прибыли к московскому торговому центру для ликвидации последствий разлива кипятка.