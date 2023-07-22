ТАСС: при прорыве трубы с кипятком в ТЦ «Времена года» сигнализация не сработала

22 июля журналисты онлайн-газеты ТАСС со ссылкой на очевидца событий рассказали, что после прорыва трубы с кипятком в московском торговом центре "Времена года" не работала сигнализация, которая должна была оповещать посетителей и сотрудников ТЦ об обязательной эвакуации. По словам опрошенного, большинство находящихся в ТЦ узнали о происшествии из новостей.

Известно, что в результате разлива кипятка в торговом центре "Времена года" скончались четыре человека из числа сотрудников магазина "Глобус гурмэ".