22 июля заместитель постоянного представителя России в Организации объединённых наций Дмитрий Полянский опубликовал новый пост в соцсетях, где публично заявил, что российский военкор издания "РИА Новости" Ростислав Журавлев был убит армией Украины с помощью американских кассетных боеприпасов.

В своём посте Полянский задаётся вопросом, каково отношение американских граждан к убийству журналиста с помощью оружия, произведённого в США. По мнению Дмитрия Полянского, Вашингтон перешёл все красные линии и нарушил всевомозможные моральные нормы, предоставляя Киеву такое вооружение.