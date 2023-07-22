Полянский прокомментировал гибель Журавлева из-за кассетных бомб США

18:00 2023-07-22

Заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский высказался о смерти корреспондента Ростислава Журавлева в зоне СВО.

22 июля заместитель постоянного представителя России в Организации объединённых наций Дмитрий Полянский опубликовал новый пост в соцсетях, где публично заявил, что российский военкор издания "РИА Новости" Ростислав Журавлев был убит армией Украины с помощью американских кассетных боеприпасов.

В своём посте Полянский задаётся вопросом, каково отношение американских граждан к убийству журналиста с помощью оружия, произведённого в США. По мнению Дмитрия Полянского, Вашингтон перешёл все красные линии и нарушил всевомозможные моральные нормы, предоставляя Киеву такое вооружение.