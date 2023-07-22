Сын Регины Тодоренко получил травму на отдыхе в Турции и попал в больницу

Телеведущая Регина Тодоренко и ее супруг, певец Влад Топалов отдыхают сейчас с детьми в Турции. Как сообщает СтарХит, их старший сын, четырехлетний Миша, травмировался.

Регина в личном блоге написала:

Почему, почему отдых заканчивается в госпитале?

Эти слова сопровождались видео, где видна машина скорой помощи и обеспокоенный Топалова, держащий ребенка на руках.

Тодоренко позже пояснила обеспокоенным поклонникам, что произошло:

Малыш разбил голову. Это случилось за секунду. Мишка хотел облокотиться на мягкий пуфик, но какой-то мальчонка резко выдернул пуфик из-под него, и сын затылком приземлился на скос ступеньки.

После этого телеведущая поделилась новостями из больницы. На фото видно, что малыш ушибся до крови. Пока врачи обрабатывали рану, Влад не спускал мальчика с рук, прижимая к себе и успокаивая.

А Регина заявила, что считает себя плохой матерью. Поклонники постарались успокоить своего кумира.