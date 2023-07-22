В Беларуси отдельной категории физлиц разрешили ввозить автомобили без внесения пошлины

Такая льгота будет предоставлена иностранным гражданам при соблюдении определенных условий. Новшество вступает в силу с 22 июля текущего года.

Условия для получения льготы на беспошлинный ввоз личного автомобиля в Беларусь:

гражданин переезжает в страну на постоянное место жительства;

машина должна быть зарегистрирована как собственность гражданина не менее полугода до момента получения права на ПМЖ в другой стране;

ввозить автомобиль из страны прежнего проживания необходимо в течение 18 месяцев с дня получения ПМЖ, статуса беженца или вынужденного переселенца;

до этого иностранный гражданин не привозил в новую страну проживания машины, которые уже освобождались от уплаты налогов и таможенных сборов;

автомобиль при выпуске в свободное обращение на этот момент должен быть записан как собственность физического лица.