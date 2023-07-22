Белорусский президент подписал указ, позволяющий ВНС вводить военное положение в стране

22 июля глава Беларуси утвердил документ, который дает ВНС право вводить военное и чрезвычайное положение в стране, устанавливать военную доктрину и при необходимости отправлять войска за границу «для участия в обеспечении коллективной безопасности и деятельности по поддержанию международного мира и безопасности».

Ранее Борис Грызлов, российский посол в Минске, сделал заявление: как только НАТО пересечет рубеж Беларуси, этот шаг станет для альянса первым и последним. Агрессия, направленная против Беларуси будет воспринята как агрессия против Союзного государства. Такие действия сразу приведут к адекватному ответу.