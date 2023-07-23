Однако, согласно информации из Telegram-канала "Союза добровольцев Донбасса", он не пострадал в результате инцидента.
В ходе обстрела два офицера из штаба бригады получили ранения. Подробности места и времени происшествия не указаны в сообщении.
Однако, согласно информации из Telegram-канала "Союза добровольцев Донбасса", он не пострадал в результате инцидента.
В ходе обстрела два офицера из штаба бригады получили ранения. Подробности места и времени происшествия не указаны в сообщении.
admin
В заявлении, опубликованном посольством Российской Федерации, делается утверждение о том, что Соединенные Штаты Америки несут ответственность за использование украинской армией кассетных боеприпасов против населенных пунктов.
Оксана Храмова
Лидеры западных стран на форуме по безопасности в Аспене в приватных разговорах высказали свою точку зрения по ситуации в Украине. Информация предоставлена РИА Новости, агентство ссылается на издание Financial Times.