Депутат Госдумы России попал под обстрел в зоне СВО

06:15 2023-07-23

В одном из регионов, где проходят специальные военные операции (СВО), депутат Государственной думы России, Александр Бородай, оказался под обстрелом.

Однако, согласно информации из Telegram-канала "Союза добровольцев Донбасса", он не пострадал в результате инцидента.

В ходе обстрела два офицера из штаба бригады получили ранения. Подробности места и времени происшествия не указаны в сообщении.