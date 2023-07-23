Под Минском во время непогоды упало дерево и убило девушку

Упавшее дерево в Минском районе убило девушку, сообщает КП со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

В ведомстве рассказали, что трагедия прозошла на пляже Заславского водохранилища. По предварительным данным, из-за сильного дождя и ветра, которые повалили деревья, 22-го июля погибла девушка.

В МВД добавили, что есть также и пострадавшие.

Как уточняет пресс-служба МЧС, в деревне Заречье-1 Минского района результате падения деревьев погибла девушка. Спасатели извекли ее тело из-под дерева. Кроме этого, травмированы еще два человека.