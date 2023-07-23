Анна Седокова перед концертом серьезно травмировала ногу

Певица Анна Седокова прямо перед началом концерта неудачно упала. В личном блоге она подробно рассказала, что произошло, сообщает 5-tv.ru.

Когда охранник вел исполнительницу к сцене, Седокова увидела дочку и решила ей помахать. Звезда засмотрелась на своего ребенка, и не заметила лестницу. В итоге артистка ударилась о ступеньку и упала.

Седокова призналась, что испытала очень сильную боль, ее лодыжка распухла, но все равно нашла силы, чтобы выйти на сцену и порадовать фанатов. Она призналась, что раньше такой боли не испытывала.

На afterparty Анна уже не поехала - вместо этого певица направилась в больницу. Однако на следующее утро нога так и не так прошла.

Артистка не знает, насколько серьезна травма, потому после очередных съемок собирается поехать на рентген. Она также поделилась кадрами травмированной ноги.