Анна Седокова перед концертом серьезно травмировала ногу

Певица Анна Седокова прямо перед началом концерта неудачно упала. В личном блоге она подробно рассказала, что произошло, сообщает 5-tv.ru.
Когда охранник вел исполнительницу к сцене, Седокова увидела дочку и решила ей помахать. Звезда засмотрелась на своего ребенка, и не заметила лестницу. В итоге артистка ударилась о ступеньку и упала.
Седокова призналась, что испытала очень сильную боль, ее лодыжка распухла, но все равно нашла силы, чтобы выйти на сцену и порадовать фанатов. Она призналась, что раньше такой боли не испытывала.
На afterparty Анна уже не поехала - вместо этого певица направилась в больницу. Однако на следующее утро нога так и не так прошла.
Артистка не знает, насколько серьезна травма, потому после очередных съемок собирается поехать на рентген. Она также поделилась кадрами травмированной ноги.
Возможно, что это был мой последний концерт, — подписала кадры артистка.
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