Всебелорусское народное собрание теперь может вводить военное положение и отравлять солдат за границу

Теперь это объединение вправе утверждать военную доктрину, высылать военнослужащих Беларуси за пределы страны для участия в военных действиях в других государствах. Кроме того, ВНС уполномочено объявлять при необходимости чрезвычайное и военное положения в стране.

Такие полномочия прописаны в соответствующем указе президента РБ от 17 июля 2023 года. Документ опубликован 22 июля на Национальном правовом виртуальном ресурсе Беларуси.

Новый закон гласит, что ВНС имеет право вводить режимы ЧП и военного положения на территории страны, если на то имеются основания, обозначенные в Конституции и если президент Беларуси не принимает никаких мер в кризисной ситуации.

Кроме этого Всебелорусское народное собрание может принять решение об отправке белорусских солдат за пределы государства по инициативе президента. Цель создания такого разрешительного документа — узаконить содействие ВНС коллективной безопасности Беларуси и регламентировать участие объединения в обеспечении мира и безопасности в международных масштабах.