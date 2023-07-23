Врачи удалили огромного червя из мошонки подростка из Нижнего Новгорода

Юноша обратился в больницу с жалобами на отечность и болезненное уплотнение в области мошонки. При этом, как сообщается на официальной странице областной детской больницы Нижнего Новгорода, новообразование увеличивалось в размерах.

Пациент обратил внимание на болезненное уплотнение около трех месяцев назад. На момент обращения в больницу диаметр овального образования достигал полутора сантиметров. На УЗИ медики обнаружили кисту, внутри которой нечто шевелилось.

После удаления новообразования при разрезе патологического узла был обнаружен свернутый в клубок, подвижный белый червь. Его длина составляла около 15 см, после паразитологического исследования был установлен диагноз дирофиляриоз, — сообщили в больнице.

Подросток уже выписан на амбулаторное лечение. Врачи предположили, что паразита в организм пациента мог занести комар.

Первым симптомом дирофиляриоза считают появление под кожей либо слизистой оболочкой опухолевидного образования, сопровождающегося покраснением и зудом. Специфический признак болезни - ощущение шевеления паразита внутри уплотнения.