Врачи удалили огромного червя из мошонки подростка из Нижнего Новгорода

Юноша обратился в больницу с жалобами на отечность и болезненное уплотнение в области мошонки. При этом, как сообщается на официальной странице областной детской больницы Нижнего Новгорода, новообразование увеличивалось в размерах.
Пациент обратил внимание на болезненное уплотнение около трех месяцев назад. На момент обращения в больницу диаметр овального образования достигал полутора сантиметров. На УЗИ медики обнаружили кисту, внутри которой нечто шевелилось.
После удаления новообразования при разрезе патологического узла был обнаружен свернутый в клубок, подвижный белый червь.
Его длина составляла около 15 см, после паразитологического исследования был установлен диагноз дирофиляриоз, — сообщили в больнице.
Подросток уже выписан на амбулаторное лечение. Врачи предположили, что паразита в организм пациента мог занести комар.
Первым симптомом дирофиляриоза считают появление под кожей либо слизистой оболочкой опухолевидного образования, сопровождающегося покраснением и зудом. Специфический признак болезни - ощущение шевеления паразита внутри уплотнения.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__