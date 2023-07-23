Американский адмирал Ставридис предложил ударить по российским кораблям в Черном море

По его словам, в американский флот может сопровождать американские корабли с зерном в Черном море.

Экс-командующий войсками НАТО считает, что в случае опасности суда США должны открыть огонь по кораблям ВМС России.

Ставридис убежден, что у НАТО и США достаточно возможностей для таких действий вместе с Турцией, Румынией и Болгарией.

В качестве примера он напомнил об операции «Твердые намерения», в рамках которого осуществлялось конвоирование танкеров в Персидском заливе во время ирано-иракской войны. Военный считает, что сейчас следует применить ту же тактику.