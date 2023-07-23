Космонавтка из Беларуси отправится к МКС на «Союзе МС-25» в 2024 году

Вечером 23 июля пресс-служба Центра подготовки космонавтов им. Гаранина сообщила, что 13 марта следующего года состоится запуск корабля "Союз МС-25", на котором будет находиться 21-ый экипаж экспедиции к Международной космической станции. Известно, что в рамках работы 21-ой миссии к МКС отправится белорусская космонавтка Марина Василевская.

Также в ведомстве рассказали, что дублёром Василевской была назначена Анастасия Ленкова, которая вместе с коллегой будут готовиться к полёту на МКС восемь месяцев.