Девушка ела один фастфуд и за 8 месяцев похудела на 24 килограмма

Американка по имени Мэг, чтобы похудеть, перепробовала все возможные диеты. Но по окончании ограничений в питании потерянные килограммы возвращались к ней снова.

Я десять лет стремилась к снижению веса, перепробовала все существующие диетв на свете, - цитирует ее слова Рамблер.

По словам девушки, она все-таки сумела добиться желаемого. Мэг за восемь месяцев похудела на 25 кг и не ограничивала при этом свой рацио, не отказывлась от любимых бургеров и пиццы.

Мэг рассказала, что она просто правильно подсчитала ежедневную норму питательных веществ. Она теперь питается в рамках дефицита калорий и продолжает регулярно есть любимые блюда, но в установленных рамках.

Я ем в обед чизбургер и наггетсы с соусом, и всё еще теряю вес, - призналась американка.

По ее словам, этот способ работает.