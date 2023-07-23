Александр Жулин позвал Романа Костомарова на работу

46-летний олимпийский чемпион Роман Костомаров перенес из-за тяжелой болезни несколько ампутаций. Фигурист сейчас осваивает протезы, которые ему заменили конечности. О дальнейших планах спортсмена рассказал его бывший наставник.

По словам Александра Жулина, он вместе с коллегами готовы поддержать Романа Костомарова, если тот вдруг захочет вернуться в профессию.

Я ему уже предложил свои услуги. Если захочет работать тренером, с удовольствием его возьму. Не надо будет ничего показывать, просто можно рассказывать. У нас такая профессия, что можем себе это позволять, — сообщил тренер.

По словам Александра Вячеславовича, если Костомаров захочет вновь вернуться на лед, ему тоже окажут всестороннюю поддержку.

Сейчас делают гениальные протезы! Думаю, что ему мы поможем. Проведем какие-то шоу… - поделился Жулин.

Тренер подчеркнул, что от Романа в такой ситуации зависит лишь одно - его настрой, и желание преодолевать трудности.