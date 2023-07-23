Девушка нашла в своем доме тайную комнату, в котором прожила 14 лет

Британка Холли Хантер поделилась в Tik Tok видео, рассказывающем о ее необычной находке.

В ролике девушка вскрывает дверь комнаты, о существовании которой раньше даже не подозревала. 14 лет она думала, что деревянная панель является просто элементом декора, но оказалась, что за ней есть дополнительно пространство.

Холли говорит, что в комнате требуется сделать ремонт, так как пол в ней вовсе не выглядит безопасным, но она очень рада такому неожиданному сюрпризу и уже знает, как использовать найденное помещение.