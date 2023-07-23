Эксперты HR утверждают, что удаленные сотрудники более склонны к алкоголизму чем офисные

Кроме того, 14% работающих удаленно россиян можно отнести к настоящим алкоголикам, так как они употребляют спиртные напитки на протяжении рабочего дня практически ежедневно.

Хотя в США такого «формата работы» придерживается 45% удаленных сотрудников, поэтому вопрос «у кого больше» достаточно спорный.

Тем не менее, если говорить об американской системе, то в некоторых штатах позволительно даже садиться выпившим за руль, поэтому вряд ли употребление 1-2 бокалов пива во время рабочего дня можно назвать чем-то из ряда вон выходящим, а вот в России ситуация складывается по-другому.

Согласно данным системы мониторинга «Стахановец», тысячи россиян названы злоупотребляющими спиртными напитками на рабочем месте (точнее дома, так как рабочее место удаленное).

Люди устают от авралов, а также изоляции и пытаются снять степень тревожности алкоголем, что приводит к злоупотреблению.

Кстати, одной из вредных привычек удаленных сотрудников российских компаний назван не только алкоголизм, но и социальные сети.

Во время работы среди удаленных сотрудников параллельно в социальных сетях общается порядка 37% россиян. Кроме того, 26% россиян свободно уходят от рабочего места (в том числе и идут погулять на улицу или решать свои дела) из дома во время удаленной работы.

Кроме того, считается, что удаленные сотрудники являются более не заинтересованные в итоге работчего процесса.