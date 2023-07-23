Al-Hadath: при падении самолёта в аэропорту Порт-Судана погибли 11 человек

В ночь на 24 июля журналисты новостного агентства Al-Hadath экстренно сообщили, что в текущее воскресенье на территории суданского города Порт-Судан произошла авиакатастрофа: самолёт упал прямо в международном аэропорту после взлёта. По предварительной информации, причиной трагедии является техническая неисправность воздушного судна.

К текущему часу репортёры Al-Hadath сообщают об одиннадцати погибших в результате крушения авиалайнера в аэропорту Порт-Судана, однако их количество может увеличиться.