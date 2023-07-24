Оппозиция побеждает на выборах в парламент Испании после обработки 90% голосов

24 июля стало известно, что по итогам подсчёта 91,67 процентов голосов избирателей на выборах в испанский парламент уверенно лидирует правая оппозиционная партия PP, благодаря чему члены данной фракции могут рассчитывать на 136 мест в законодательном собрании государства.

В то же время ожидается, что 122 мест в парламенте Испании отойдут к представителям леволиберальной социалистической партии PSOE, а ещё 33 места в заксобрании перейдут к членам ультраправой фракции VOX. Меньше всех мест в парламенте получит испанская левая коалиция: ей достанется 31 место.