Папа Римский предложил Патриарху Московскому Кириллу организовать встречу в аэропорту Москвы

Известно, что понтифик собирается предпринять поездку в Монголию, во время путешествия его самолет будет делать остановку в Москве для заправки. В это время у глав католической и православной церквей будет возможность для встречи в аэропорту. Такое предложение сделал

Встретиться они смогут или по пути понтифика в Монголию, или по его возвращении. Общение может пройти в аэропорту Домодедово или Внуково.

Первый раз Папа Римский и партиарх Кирилл встречались в 2016 году, это тоже было в аэропорту, но в Гаване.

По словам понтифика, аэропорт является нейтральной транзитной зоной, поэтому подобная встреча не приведет к критике противников визита Папы Римского в Россию. Если Патриарх Кирилл согласится на предложение, пообщаться лидеры крупнейших религиозных конфессий смогут 31 августа или 4 сентября.