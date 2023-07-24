Денежные международные переводы в Тинькофф Банке станут доступны на будущей неделе

По сообщению сотрудника службы поддержки учреждения, Банк ждет, каким будет решение корреспондентов. Если они согласятся делать в Банк волютные отчисления, Тинькофф возобновит переводы.

Ожидаем, что нам ответят в течение недели — примерно до следующей пятницы.

На текущий момент переводы валютных средств сопряжены с определенной задержкой. Клиентам удается отправить деньги в личном кабинете или через приложение, но Тинькофф пока не отправляет их банку-корреспонденту.

Что касается рублевых переводов, тут ограничений по операциям между странами нет. Однако Тинькофф Банк приостановил отправку юаней за пределы КНР. Исключением является дочернее предприятие в Гонконге Bank of China. В свою очередь, доллары Гонконга нельзя отправить в финансовые учреждения Гонконга, но разрешено посылать их в материковый Китай.