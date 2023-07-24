Илон Маск изменит логотип Твиттера, с него исчезнет изображение птицы

Заявление о грядущих изменениях Илон Маск сделал на своей странице в Твиттере. Он пояснил, что в ближайшее время социальная сеть лишится запомнившегося логотипа с птицей. Вместо нее, вероятно, появится заглавная буква «Х» из латинского алфавита. Бизнесмен выложил в интернет ролик, где показал возможный вариант измененного бренда.

Известный сервис начал свою работу в 2006 году и вскоре завоевал внимание многочисленных пользователей. В 2010 году на логотипе появилась белая птичка. Теперь Илон Маск намерен снова убрать это изображение, по которому социальную сеть узнавали во всем мире в течение 13 лет.