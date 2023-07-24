В Москве задержали главного инженера ТЦ , где погибли 4 человека в результате прорыва трубы с кипятком

О задержании 39-летнего инженера компании, отвечавшей за безопасность конструкций в ТЦ "Времена года", сообщает Газета.ру.
По подозрению в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 3 ст. 217 УК РФ, задержан главный инженер частной компании, реализовывавшей трудовые функции по договору в ТЦ на Кутузовском проспекте.
Суд в ближайшее время рассмотрит вопрос об избрании меры пресечения, — рассказали в прокуратуре Москвы.
В гастрономе „Глобус Гурмэ“, который находится на минус первом этаже торгового центра Галереи „Времена Года“, случился прорыв трубы горячего водоснабжения. Были вызваны экстренные службы, организована эвакуация и оказана помощь сотрудникам и посетителям.