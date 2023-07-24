В Москве задержали главного инженера ТЦ , где погибли 4 человека в результате прорыва трубы с кипятком

Юлия Ковальчук объяснила, как скрывала свою беременность

Певица Юлия Ковальчук не из тех, кто посвящает посторонних в свои личные тайны. Недавно она родила второго ребенка, о чем все узнали лишь спустя некоторое время, а о беременности артистка и вовсе "вслух" не говорила. В чем причины подобной конспирации?