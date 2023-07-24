Театр Градского судится с наследниками Градского за то, чтобы они забрали с парковки «Мерседесы» и золотой «Линкольн» музыканта

10:00 2023-07-24

Все имущество Градского после его смерти досталось вдове Марине и их общим маленьким сыновьям, а также его старшим детям от предыдущего брака.

Наследники музыканта Александра Градского долгое время не могут забрать автомобили артиста, которые стоят на территории театра, которым он руководил, сообщает КП.

Учреждение было вынуждено обратиться в суд, чтобы высвободить парковочные места для сотрудников.

Все имущество Градского после его смерти досталось вдове Марине и их общим маленьким сыновьям, а также - старшим детям от предыдущего брака.

В спор за наследство сейчас также пытается вмешаться третья жена исполнителя Ольга, с которой музыкант прожил свыше 20 лет. Женщина требует половину имущества, нажитого в законном браке.

Театр «Градский Холл», который основал Александр Борисович, тем временем имеет претензии к его наследникам. По всей вероятности, мирно решить вопрос нынешнему худруку Алексею Рыбникову не удалось. И учреждение подало в суд иск об устранении препятствий в пользовании имуществом.

Как выяснил СтарХит, речь идет о парковочных местах, которые долгое время занимают автомобили покойного певца. Марину Градскую и детей артиста - Марию и Даниила - настоятельно просят забрать оттуда два «Мерседеса» и золотой «Линкольн».

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