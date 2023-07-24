Театр Градского судится с наследниками Градского за то, чтобы они забрали с парковки «Мерседесы» и золотой «Линкольн» музыканта

Наследники музыканта Александра Градского долгое время не могут забрать автомобили артиста, которые стоят на территории театра, которым он руководил, сообщает КП.

Учреждение было вынуждено обратиться в суд, чтобы высвободить парковочные места для сотрудников.

Все имущество Градского после его смерти досталось вдове Марине и их общим маленьким сыновьям, а также - старшим детям от предыдущего брака.

В спор за наследство сейчас также пытается вмешаться третья жена исполнителя Ольга, с которой музыкант прожил свыше 20 лет. Женщина требует половину имущества, нажитого в законном браке.

Театр «Градский Холл», который основал Александр Борисович, тем временем имеет претензии к его наследникам. По всей вероятности, мирно решить вопрос нынешнему худруку Алексею Рыбникову не удалось. И учреждение подало в суд иск об устранении препятствий в пользовании имуществом.

Как выяснил СтарХит, речь идет о парковочных местах, которые долгое время занимают автомобили покойного певца. Марину Градскую и детей артиста - Марию и Даниила - настоятельно просят забрать оттуда два «Мерседеса» и золотой «Линкольн».