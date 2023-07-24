Сергей Малоземов объяснил, чем опасен кофе навынос

Автор и ведущий передачи «Живая еда» Сергей Малоземов заявил, что кофе навынос способно негативно повлиять на пищевое поведение. По его словам, пластиковые стаканчики также не несут никакой пользы.

Согласно недавним исследованиям, в напитках из одноразовых стаканчиков содержится огромное количество микрочастиц пластика. И мы все еще не знаем, как они действуют на человека, – отметил Малоземов.

Ведущий подчеркнул, что кофе также может провоцировать лишний аппетит. У многих после употребления этого напитка выделяется желудочный сок. Если между основными приемами еды выпить чашечку, можно ощутить сильный голод.

Эксперт советует пить кофе с минимальными добавками. Малоземов при этом уточняет, что употреблять напиток надо лишь после полноценного приема пищи, передает «Радио Sputnik».