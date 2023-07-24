Оборонное ведомство Польши сообщило о формировании саперного батальона у белорусской границы

Батальон будет размещен в Августове в Сувалкском коридоре, который находится между Беларусью и Калининградским регионом.

Блащак заявил, что это будет очередная военная часть, которую Польша строит с нуля, и, по словам министра, она будет далеко не последней.

Мариуш Блащак уверен, что польские солдаты — это лучшая гарантия безопасности для Польши.

Глава Минобороны заявил потом, что в оборонную промышленность страны скоро поступят новые инвестиции, о чем он сообщит дополнительно в ближайшем будущем.