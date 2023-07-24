Шепелев бросил супругу через 3 недели после свадьбы

11:00 2023-07-24

Оказывается, Дмитрий Шепелев не был женат на Жанне Фриске официально. Со своей нынешней избранницей Екатериной Тулуповой он также не стремится расписываться.

Дело в том, что история с ЗАГСом уже была в жизни ведущего Дмитрия Шепелева.

После многолетних отношений звезда экрана расписался со своей девушкой Анной Старцевой под натиском ее родителей.

Спустя 3 недели после росписи Шепелев укатил в Украину развивать карьеру.

Дмитрий признается, что тогда был заточен только на карьеру, а отношения с возлюбленной его заботили постольку поскольку.

В дальнейшем на Жанне Фриске он женат не был, не хочет расписываться он и со своей нынешней гражданской супругой Екатериной Тулуповой.

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