Шепелев бросил супругу через 3 недели после свадьбы

Дело в том, что история с ЗАГСом уже была в жизни ведущего Дмитрия Шепелева.

После многолетних отношений звезда экрана расписался со своей девушкой Анной Старцевой под натиском ее родителей.

Спустя 3 недели после росписи Шепелев укатил в Украину развивать карьеру.

Дмитрий признается, что тогда был заточен только на карьеру, а отношения с возлюбленной его заботили постольку поскольку.

В дальнейшем на Жанне Фриске он женат не был, не хочет расписываться он и со своей нынешней гражданской супругой Екатериной Тулуповой.