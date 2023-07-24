Иван Ургант неожиданно объявился на «Мосфильме» и подал знак

Программа шоумена и актера Ивана Урганта с прошлого года стоит на паузе, но он постоянно напоминает о себе в соцсетях. Неожиданно он объявился на «Мосфильме», чем взволновал подписчиков, сообщает КП.

Публика, требующая возвращения Ивана в эфир, по-настоящему была взбудоражена после фото в сториз телеведущего. Заросший и седой Ургант искренне улыбается на фоне вывески-указателя «Шоу Воли», которая приклеена к стенке.

Нашел! — так подписал селфи Иван.

Ирония в данном случае очевидна. С самого первого выпуска программу Павла Воли почему-то стали сравнивать с «Вечерним Ургантом». Эти новости не могли пройти мимо Урганта, который даже вне мейнстримного федерального эфира следит за повесткой.

Но зачем тогда Ургант сделал сэлфи? В гости на съемки к Воле, как подумали некоторые, он не приходил.

Подписчики полагают, что на территории «Мосфильма» он появился, чтобы продолжить работу над продолжением шоу «Фантастика», которое взялась оживлять команда «Вечернего Урганта» после первого сезона.

По всей вероятности, сам ведущий за кадром также помогает коллегам вытащить проект с поющими аватарами.