Никас Сафронов рассказал, кому завещает свою роскошную квартиру в центре Москвы

67-летний российский художник не скрывает, что у него есть любимая, но о свадьбе речи нет. По словам Никаса Сафронова, желание жениться у него отбили два предыдущих брака, сообщает Рrozvezd.info.

Он считает, что нет смысла жениться, чтобы потом лет через пять разводиться и делить имущество. Никас отметил, что в последние годы предпочитает встречи с женщинами без обязательств.

Мастер кисти признался при этом, что намерен завещать свою огромную квартиру на Тверской улице в Москве городу. С тем, чтобы там после его смерти открыли музей. По мнению Сафронова, супруга с таким желанием может не согласиться и оставить недвижимость себе.