Джонни Депп упал без сознания перед концертом в Будапеште

Звезда Голливуда Джонни Депп в номере отеля потерял сознание перед концертом в Будапеште, сообщает Лента.ру со ссылкой на Blikk.

По данным издания, певцу и артисту стало хуже накануне выступления его группы Hollywood Vampires. В номер был вызван врач.

Депп перед случившимся не появился на саундчеке коллектива, но это не вызвало подозрений, потому что музыкант так поступал и раньше. Причины потери сознания менеджемент артиста предпочел не раскрывать.

Участники коллектива приняли решение об отмене запланированного в Будапеште концерта. Сообщается, что со звездой «Пиратов Карибского моря» сейчас все в порядке, позже вместе с коллективом он благополучно выступил в Германии.