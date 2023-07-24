Джонни Депп упал без сознания перед концертом в Будапеште

Звезда Голливуда Джонни Депп в номере отеля потерял сознание перед концертом в Будапеште, сообщает Лента.ру со ссылкой на Blikk.
По данным издания, певцу и артисту стало хуже накануне выступления его группы Hollywood Vampires. В номер был вызван врач.
Депп перед случившимся не появился на саундчеке коллектива, но это не вызвало подозрений, потому что музыкант так поступал и раньше. Причины потери сознания менеджемент артиста предпочел не раскрывать.
Участники коллектива приняли решение об отмене запланированного в Будапеште концерта. Сообщается, что со звездой «Пиратов Карибского моря» сейчас все в порядке, позже вместе с коллективом он благополучно выступил в Германии.
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