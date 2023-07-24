Американец пережил семь ударов молнии

Американец Рой Кливленд Салливан вошел в историю, как человек, которого молния поражала семь раз. Он родился в 1912 году в штате Вирджиния.

Первый раз молния ударила в него еще в детстве, когда тот помогал отцу косить пшеницу. Молния тогда ударила в лезвие его косы, а сам Рой не пострадал.

В 1942 году Салливан опять столкнулся со стихией. Он был смотрителем в национальном парке Шенандоа и находился на пожарной башне в момент, когда молния ему ударила в ногу и оторвала ноготь на большом пальце.

В 1969-м Рой опять был поражен молнией: мужчина на этот раз лишился бровей. В 1970 году молния повредила уже его левое плечо, приведя к параличу руки.

Еще через 2 года молния ударила в Роя, когда американец находился на территории здания лесничества. На голове Салливана после удара загорелись волосы. Он стал всегда брать с собой бутылку воды, чтобы при необходимости предотвратить возгорание.

А в 1973 году молния ударила в Роя, когда тот ехал по лесу на машине. Салливана выбросило из автомобиля, волосы у него опять загорелись, а ноги на время парализовало.

В шестой раз молния ударила в него в 1976 году, когда Рой дежурил на территории палаточного лагеря. Удар серьезно травмировал лодыжку. В седьмой раз Салливан столкнулся с молнией через год. Он был на рыбалке, когда молния спровоцировала ожоги живота и груди.

Салливана прозвали человеком-молнией, его это прозвище не очень позабавило. Многие опасались находиться возле Роя, и неспроста. Однажды молния ударила его жену, когда женщина развешивала белье на заднем дворе дома.

Салливан умер в 1983 году, ему был 71 год. Но причиной смерти стала не молния - Салливан решил свести счеты с жизнью после ссоры с супругой.