Бывший военком Одесской области задержан в Киеве

Информацию о задержании предоставили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
Президент Владимир Зеленский упомянул, что бывший военком также подозревается в злоупотреблении служебным положением и нарушении порядка несения военной службы.
Информацию о задержании предоставили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.
Президент Владимир Зеленский упомянул, что бывший военком также подозревается в злоупотреблении служебным положением и нарушении порядка несения военной службы.
admin
Фигуристка Татьяна Навка убеждена, что россияне должны выступать на летней олимпиаде 2024 года, куда им и белорусским олимпийцам не прислали приглашения (у всех остальных стран оно уже есть)
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сообщила о нахождении следов взрывчатых веществ на борту сухогруза, который следовал из Турции в российский город Ростов-на-Дону через Керченский пролив с грузом зерна.