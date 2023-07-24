Бывший военком Одесской области задержан в Киеве

13:45 2023-07-24

Бывший руководитель Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (военкомат) Евгений Борисов был задержан в Киеве подозреваемым в незаконном обогащении.

Информацию о задержании предоставили в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.

Президент Владимир Зеленский упомянул, что бывший военком также подозревается в злоупотреблении служебным положением и нарушении порядка несения военной службы.