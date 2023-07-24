Бывший военком Одесской области задержан в Киеве

Навка заявила, что российские спортсмены должны выступать на летней олимпиаде 2024, если им запретят использовать символику РФ

Фигуристка Татьяна Навка убеждена, что россияне должны выступать на летней олимпиаде 2024 года, куда им и белорусским олимпийцам не прислали приглашения (у всех остальных стран оно уже есть)