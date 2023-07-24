Джонни Депп попал в клинику Будапешта после того, как упал в обморок

По всей видимости, Джонни Деппу не следовало отправляться в этот тур, так как здоровье его оставляет желать лучшего.

Знаменитости не было и на саундчеке перед выступлением в составе группы "Hollywood Vampires", а после и сам концерт был отменен.

О том, по какой причине актер и исполнитель упал в обморок, информация отсутствует.

Напомним, что внешний вид Деппа не порадовал поклонников, когда тот появился на красной ковровой дорожке Каннского кинофестиваля в этом году.

Он сильно набрал вес и выглядел постаревшим. Судебные тяжбы с экс-супругой Эмбер Херд в течение нескольких лет не прошли для селебрити бесследно.