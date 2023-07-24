Экс-возлюбленному Бузовой Лебедеву вынесли приговор, не первый в его практике

Бывший избранник Ольги Бузовой, рэпер Радий Лебедев, предстал перед судом по обвинению в мошенничестве.

Ему дали условно за махинации на сумму 6 200 000 российских рублей, о чем информирует в своем Телеграм-канале издание 78.ru.

Дело в том, что Лебедев еще в 2021 году дал обещание своему знакомому купить для него дорогие авто и другие вещи с большой скидкой.

Рэпер утверждал приятелю, что приобрел Volkswagen Polo, Porsche Cayenne, Range Rover Sport, зимние шины, компьютерную технику.

На руки потерпевшему Радий ничего не отдал. Мужчина обратился в полицию.