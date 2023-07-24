Бык убил сельчанина на ферме в Оршанском районе

Животновод погиб на ферме в Оршанском районе в результате нападения быка, сообщает Белта со ссылкой на Следственный комитет.

По данным следствия, трагедия случилась утром 22-го июля. 50-летний животновод на ферме Оршанского района перегонял крупный рогатый скот в другой сектор, когда один из быков поднял его вверх, бросил на землю, и начал бить головой.

Коллега потерпевшего, увидев происходящее, прогнал агрессивное животное и вызвал врачей. Прибывшие на место ЧП медики констатировали смерть мужчины.

Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Следователи опросили очевидцев, изъяли необходимую документацию. Производство судебно-медицинской экспертизы поручили УГКСЭ по Витебской области.

По данному факту Оршанским межрайотделом СК проводится проверка.