Пьяный минчанин избил санитарку прямо в больнице

22-летний минчанин пришел в себя после алкогольного «штопора» в больнице при охране из двух милиционеров, сообщает КП.

Как уточняет издание, парень перебрал спиртного в караоке-баре настолько, что почувствовал себя плохо. Молодому человеку вызвали «скорую».

Когда его привезли в больницу, он без причины напал на санитарку, которая мыла в приемном отделении полы, и избил ее. Наутро эти «приключения» мужчина уже не помнил.

Оказалось, что в марте 2023-го года он был уже судим за кражу. Его наказали штрафом, однако свою судимость тот не снял и не погасил.

Сейчас ему грозит до 3-х лет лишения свободы - несмотря на то, что агрессор признал свою вину и извинился перед санитаркой.