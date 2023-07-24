Дженнифер Лопес исполнилось сегодня, 24 июля, 54 года: в честь дня рождения звезда порадовала поклонников откровенным фото

20:45 2023-07-24

В свой день рождения Дженнифер Лопес разместила в соцсетях свое фото в нижнем белье, отметив, что так готовится к празнованию 54-летия.

Глядя на актрису и исполнительницу Дженнифер Лопес, никогда не скажем, что она давно перешагнула 50-летний рубеж.

Сегодня, 24 июля 2023 года, мировой знаменитости исполнилось 54 года.

В свой день артистка не забыла порадовать поклонников, опубликовала в Twitter снимок, где она позирует в нижнем белье.

Напомним, что летом прошлого года звезда экрана и сцены обручилась со своим возлюбленным, актером Беном Аффлеком.

История любви селебритис начинается еще с 2002 года, когда они расстались, но, встретившись спустя много лет поняли, что не могут жить друг без друга.

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