Главы России и Беларуси снова побывали вместе на Валааме

Президенты ходили по монастырю и осматривали его вместе. Также они поклонились святым мощам преподобных Германа и Сергия, которые основали эту обитель.

В России монастырь на Валааме — это место, которое почитают многие россияне, здесь каждый год бывает свыше 100 000 туристов и паломников. Лидеры двух стран уже посещали раньше эту достопримечательность, это было в 2019 году.

Рабочий визит Лукашенко начался 23 июля, после официальных переговоров общение проходило в неформальной обстановке, включая поездку на Валаам. Эта программа визита проходила по большей части без присутствия прессы.