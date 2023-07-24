Суханкина призналась, что урезала желудок, чтобы не набирать лишний вес

Маргарита Суханкина призналась, что в какой-то момент стала стремительно полнеть.
Отказываться от вредных продуктов она не могла, как и постоянно заниматься физическими упражнениями.
Певица осознала, если так пойдет и дальше, то потеряет любимую профессию, к представителям которой предъявляются особые требования.
Экс-вокалистке группы "Мираж" пришлось лечь под нож хирурга, чтобы урезать желудок.
Исполнительница утверждает, что очень многие звезды российского шоу-бизнеса седлали тоже самое, но не признаются в этом.
Маргарита утверждает, что после хирургического вмешательства желание есть сверх меры у нее исчезло.
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