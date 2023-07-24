Басков выложил в Сеть фото, на котором видно, что он сильно похудел

Николай Басков заметно постройнел. Результатами похудения артист похвастался в соцсетях, выложив фотографию в белой футболке и темных плавках.
Фанаты сравнили исполнителя с его коллегой по сцене Филиппом Киркоровым, который после пластики избавился от лишних килограммов.
Басков начал серьезно трудиться над фигурой еще в период пандемии коронавируса, когда увидел, что полнеет.
Принцип его стройной фигуры - интервальное голодание. Проснувшись с утра, певец завтракает, а затем потребляет пищу только через 8 часов, а после этого лишь спустя 16 часов.
Не забывает знаменитость и про физические нагрузки.
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