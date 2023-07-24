Басков выложил в Сеть фото, на котором видно, что он сильно похудел

Николай Басков заметно постройнел. Результатами похудения артист похвастался в соцсетях, выложив фотографию в белой футболке и темных плавках.

Фанаты сравнили исполнителя с его коллегой по сцене Филиппом Киркоровым, который после пластики избавился от лишних килограммов.

Басков начал серьезно трудиться над фигурой еще в период пандемии коронавируса, когда увидел, что полнеет.

Принцип его стройной фигуры - интервальное голодание. Проснувшись с утра, певец завтракает, а затем потребляет пищу только через 8 часов, а после этого лишь спустя 16 часов.

Не забывает знаменитость и про физические нагрузки.