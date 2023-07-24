Асмус призналась, почему долгое время не общается с родителями

Кристина Асмус утверждает, что пошла в артистки, потому что недополучила любви в детском возрасте. Теперь она получает это перед камерами или на сцене от своих поклонников.
Со своими мамой и папой знаменитость не контактирует уже долгое время из-за недопонимания.
Актриса признается, что не хочет лишать собственную дочь общения с бабушкой и дедушкой, да и самой ей нужна мамина любовь, которой было так мало, когда знаменитость была девочкой.
На компромисс в отношениях не хочет идти ни Кристина, ни ее родители.
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