Асмус призналась, почему долгое время не общается с родителями

Кристина Асмус утверждает, что пошла в артистки, потому что недополучила любви в детском возрасте. Теперь она получает это перед камерами или на сцене от своих поклонников.

Со своими мамой и папой знаменитость не контактирует уже долгое время из-за недопонимания.

Актриса признается, что не хочет лишать собственную дочь общения с бабушкой и дедушкой, да и самой ей нужна мамина любовь, которой было так мало, когда знаменитость была девочкой.

На компромисс в отношениях не хочет идти ни Кристина, ни ее родители.