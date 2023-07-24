Аверин заявил, что ни при каких условиях не покинет Россию

Максим Аверин в рамках интервью изданию "МК" объяснил, что ему хорошо в российском государстве рядом с близкими ему людьми.

Также актер утверждает, что желает трудится там, где появился на свет.

Тот факт, что он свободно разговаривает на языке, для знаменитости также очень важен.

В довершение ко всему Аверин назвал себя русским артистом.

Звезда экрана и сцены признался, что объездил много стран, но всегда понимал, что там он в гостях, а дом его в РФ.