Аверин заявил, что ни при каких условиях не покинет Россию

Максим Аверин в рамках интервью изданию "МК" объяснил, что ему хорошо в российском государстве рядом с близкими ему людьми.
Также актер утверждает, что желает трудится там, где появился на свет.
Тот факт, что он свободно разговаривает на языке, для знаменитости также очень важен.
В довершение ко всему Аверин назвал себя русским артистом.
Звезда экрана и сцены признался, что объездил много стран, но всегда понимал, что там он в гостях, а дом его в РФ.
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