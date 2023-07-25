В китайской школе обрушился потолок, что привело к гибели 11 человек

После трагического происшествия люди оказались в ловушке под завалами. 25 человек находились под обломками здания. 11 из них не выжили. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося.

По предварительным данным, «крыша в здании спортивного корпуса оказалась поврежденной из-за нарушения правил проведения ремонтных работ». После этого прошел период дождей, что и привело к обрушению крыши. Об этом рассказывается в материале источника, который ссылается на Центральное телевидение Китая.

В ликвидации последствий трагедии участвовало 39 пожарных машин. Спасательная операция уже завершена, ответственные за инцидент найдены и взяты под стражу.