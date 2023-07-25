Врач Филева рассказала, стоит ли добавлять молоко в кофе и чай

08:45 2023-07-25

Чтобы организм получал максимум пользы от кофе и чая, больше 1–2 кружек в день таких напитков с молоком пить не стоит.

Чай либо кофе с молоком пить можно, но - не более одной-двух чашек в день. Эксперт Лаборатории «Гемотест», врач Александра Филева объяснила это тем, что молоко теряет полезные свойства при взаимодействии с такими напитками, и увеличивает их жирность.

Молоко и молочные продукты ― источник кальция, витамина D и белка, необходимых для поддержания здоровья и нормальной работы сердца, мышц, костей.

В сочетании с кофе либо чаем их полезные свойства отчасти теряются. В этих напитках содержатся танины, связывающие белок молока казеин, из-за чего кальций из молочных продуктов всасывается хуже.

Помимо этого, когда кофеин вступает в реакцию с казеином, образуется липкая и плотная субстанция, которая трудно усваивается организмом, — цитирует Филеву Газета.ру.

Чтобы организм получал максимум пользы от кофе и чая, молоко в них постоянно лучше не добавлять.

Добавлять в кофе или чай молоко или нет - это  вопрос вкуса, если только у человека нету непереносимости молочного сахара. Такие напитки пить не вредно, но лучше чередовать - пить с молоком и без, - резюмировала Филева.

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