Врач Мясников рассказал, какие продукты защитят от деменции

Известный теледоктор, врач общей практики Александр Мясников рассказал, какие правила помогут защититься от деменции. Для этого нужно одни продукты включить в рацион, другие - исключить.

По словам Мясникова, предупредить развитие деменции позволит средиземноморская диета. Она включает овощи, фрукты, рыбу, цельные зерна, морепродукты, молочные продукты, курицу, орехи, оливковое масло.

Он также советует включить в рацион чернику, морковь, клубнику, сою. В числе напитков, способных снизить риски возникновения деменции, эксперт назвал кофе и красное вино. Мясников при этом подчеркнул, что красное вино можно пить лишь в небольших количествах.

Также, чтобы защитить себя от развития деменции, надо ограничить употребление продуктов,которые богаты витамином E и селеном. Источники витамина Е - растительное масло, миндаль, кедровые орехи, брокколи, манго. Источниками селена являются бразильские орехи, яйца, грибы, чеснок.