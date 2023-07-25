Инстасамка сообщила, что муж ей преподнес в подарок авто стоимостью в 30 000 000 рублей

Инстасамка сообщила в собственном Телеграм-канале, что Олег Еропкин приобрел ей автомобиль, стоимость которого равна 30 000 000 российских рублей.

Снимок презента знаменитость выкладывать пока не стала, желая "подразнить" поклонников.

Известно, что за Moneyken (творческий псевдоним Еропкина) Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) вышла замуж в конце 2021 года.

Многие треки исполнительницы содержат строки о крутости и щедрости ее супруга.