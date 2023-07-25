Инстасамка сообщила, что муж ей преподнес в подарок авто стоимостью в 30 000 000 рублей

12:20 2023-07-25

Дарья Зотеева (Инстасамка) нередко получает от своего супруга Олега Еропкина (Moneyken) дорогостоящие подарке. В июне она хвасталась подвеской от Louis Vuitton за 1000 000 рублей, теперь авто за 30 000 000.

Инстасамка сообщила в собственном Телеграм-канале, что Олег Еропкин приобрел ей автомобиль, стоимость которого равна 30 000 000 российских рублей.

Снимок презента знаменитость выкладывать пока не стала, желая "подразнить" поклонников.

Известно, что за Moneyken (творческий псевдоним Еропкина) Дарья Зотеева (настоящее имя Инстасамки) вышла замуж в конце 2021 года.

Многие треки исполнительницы содержат строки о крутости и щедрости ее супруга.

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