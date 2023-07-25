Сорт или гибрид: что выбрать, чтобы получить щедрый томатный урожай

Если вы хотите вырастить большой урожай помидоров да еще и в тепличных условиях, отдавайте предпочтение гибридам. Они плодоносят лучше сортов в среднем на тридцать процентов.

Если вам нравится вкус сортового томата, можете посадить несколько кустиков, но основной урожай приносят все же гибриды. Перед посадкой семян убедитесь, для какого рода выращивания они предназначены.

Тепличные помидоры не дадут значительного урожайного результата в открытом грунте. Равно как и сорта и гибриды для грядок не выработают свой потенциал, находясь в условиях парника.