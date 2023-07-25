Колдун поделился мнением об уехавших за рубеж коллегах

Дмитрий Колдун заявил, что не берется осуждать знаменитостей, покинувших РФ. Артист убежден, что нужно знать причины их отъезда.

Кроме того, белорусский певец убежден, что те, кто не поливал родное государство грязью, запросто могут вернуться и продолжать спокойно жить здесь.

Исполнитель сообщил, что ему доходов на жизнь хватает. На нужды семейства в месяц уходит примерно 200 000 российских рублей, а зарабатывает Дмитрий больше.

Колдун отмечает, что позволить себе может не все, но у него есть квартиры в Москве и Минске, загородный дом в Беларуси, машины не супершикарные, но есть и у него, и у супруги.